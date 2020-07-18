Cagliari 1-1 Sassuolo | MAÇ SONUCU - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
18 Temmuz 2020, Cumartesi
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Haberler İtalya Serie A Cagliari 10 kişiyle puanı kaptı

1-1 | MAÇ SONUCU

Cagliari 1-1 Sassuolo | MAÇ SONUCU

İtalya Serie A'nın 34. haftasında ile karşı karşıya geldi. Mücadele Caputo ve Pedro'nun karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi.

İtalya Serie A'nın 34. haftasında ile 1-1 berabere kaldı.

Konuk ekip Sassuolo 12'de Caputo'nun golüyle öne geçerken, ev sahibinin beraberlik sayısı 63'te Joao Pedro'dan geldi.

Cagliari'de Carboni 48'de çift sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

11. sıradaki Cagliari puanını 42'ye çıkarırken, 8. basamaktaki Sassuolo ise puanını 48 yaptı.

  1. 18.07.2020
  2. Güncelleme: 18.07.2020 22:43
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