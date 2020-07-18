İtalya Serie A'nın 34. haftasında Cagliari ile Sassuolo karşı karşıya geldi. Mücadele Caputo ve Pedro'nun karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi.
İtalya Serie A'nın 34. haftasında Cagliari ile Sassuolo 1-1 berabere kaldı.
Konuk ekip Sassuolo 12'de Caputo'nun golüyle öne geçerken, ev sahibinin beraberlik sayısı 63'te Joao Pedro'dan geldi.
Cagliari'de Carboni 48'de çift sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
11. sıradaki Cagliari puanını 42'ye çıkarırken, 8. basamaktaki Sassuolo ise puanını 48 yaptı.
- 18.07.2020
- Güncelleme: 18.07.2020 22:43
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Cagliari 1-1 Sassuolo | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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