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17 Haziran 2020, Çarşamba
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Mertens 2 yıl daha 'de!

Mertens 2 yıl daha Napoli'de!

Serie A ekibi , Belçikalı yıldızı 'in sözleşmesini 2 yıl daha uzattı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Napoli, Mertens'in sözleşmesini yenilemeyi açıklamaktan memnuniyet duyuyor" denildi.

Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından , Belçikalı futbolcusu 'in sözleşmesini 2 yıl daha uzattı.

Napoli Kulübünden yapılan açıklamada, "Napoli, Mertens'in sözleşmesini yenilemeyi açıklamaktan memnuniyet duyuyor. Forvet oyuncusu, üçüncü yılı opsiyonlu 2 yıl daha mavi formayı giyecektir." ifadeleri kullanıldı.

Napoli Kulübü Başkanı Aurelio De Laurentiis de Twitter'dan Mertens ile birlikte fotoğraflarını paylaşarak, "Daha uzun yıllar birlikte olacağımız için mutluyum." şeklinde görüş belirtti.

7 SEZONDA 122 GOL!

İtalyan takımına 2013 yılında transfer olan Mertens, geçirdiği 7 sezonda, 90'ı Serie A, 16'sı , 9'u UEFA Avrupa Ligi, 6'sı İtalya Kupası, 1'i de Şampiyonlar Ligi önlemesi olmak üzere toplam 122 gol attı.

33 yaşındaki yıldız oyuncu, son olarak takımının, Inter'i İtalya Kupası yarı final rövanş maçında attığı golle finale yükselmesinde büyük rol oynamıştı.

  1. 17.06.2020
  2. Güncelleme: 17.06.2020 18:13
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