Bologna'da teknik direktör Sinisa Mihajlovic'in sözleşmesi uzatıldı - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
17 Haziran 2020, Çarşamba
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Haberler İtalya Serie A Bologna'da teknik direktör Sinisa Mihajlovic'in sözleşmesi uzatıldı

Bologna'da 'in sözleşmesi uzatıldı

Bologna'da teknik direktör Sinisa Mihajlovic'in sözleşmesi uzatıldı

(Serie A) ekibi Bologna'da 'in sözleşmesi yenilendi.

Bologna Kulübü, 51 yaşındaki Sırp Mihajlovic ile 30 Haziran 2023'e kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

, Sampdoria, Milan, Torino, Catania ve Sırbistan 'nda görev alan Mihajlovic, Ocak 2019'da daha önce de çalıştırdığı Bologna'nın başına ikinci kez geçmişti.

Sezon öncesi lösemi hastası olduğunu açıklayan ve kemik iliği nakli yapılan Mihajlovic yönetimindeki Bologna, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen aranın ardından 20 Haziran'da yeniden başlayacak Serie A'da 34 puanla 10. sırada yer alıyor.

  1. 17.06.2020
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