Bologna'da teknik direktör Sinisa Mihajlovic'in sözleşmesi uzatıldı
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Bologna'da teknik direktör Sinisa Mihajlovic'in sözleşmesi yenilendi.
Bologna Kulübü, 51 yaşındaki Sırp teknik direktör Mihajlovic ile 30 Haziran 2023'e kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.
Fiorentina, Sampdoria, Milan, Torino, Catania ve Sırbistan Milli Takımı'nda görev alan Mihajlovic, Ocak 2019'da daha önce de çalıştırdığı Bologna'nın başına ikinci kez geçmişti.
Sezon öncesi lösemi hastası olduğunu açıklayan ve kemik iliği nakli yapılan Mihajlovic yönetimindeki Bologna, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen aranın ardından 20 Haziran'da yeniden başlayacak Serie A'da 34 puanla 10. sırada yer alıyor.
- 17.06.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Bologna'da teknik direktör Sinisa Mihajlovic'in sözleşmesi uzatıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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