Luis Nani açıkladı! İşte Cristiano Ronaldo'nun yeni adresi - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
17 Haziran 2020, Çarşamba
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Haberler İtalya Serie A Luis Nani açıkladı! İşte Cristiano Ronaldo'nun yeni adresi

açıkladı! İşte 'nun yeni adresi

Luis Nani açıkladı! İşte Cristiano Ronaldo'nun yeni adresi

Amerika MLS ekiplerinden 'de forma giyen Portekizli yıldız , arkadaşı 'nun 'tan sonraki adresini açıkladı.

Bir dönem 'de forma giyen ve kariyerini ABD Mls takımlarından 'de sürdüren , ESPN'e konuştu.

Hem eski takımı 'dan hem de arkadaşı 'nun geleceğiyle ilgili yorumlar yapan Nani, flaş itiraflarda bulundu.

Ronaldo'nun kariyerini MLS'te sonlandırmak istediğini söyleyen 33 yaşındaki yıldız, "Ronaldo, birkaç yıl önce kariyerini Amerika'da sonlandırmak istediğini söyledi. Yüzde 100'lük bir ihtimal değil ama MLS'e gelme ihtimali var" ifadelerini kullandı.

"BÜTÜN KOŞULLARA SAHİBİZ"

Amerika MLS'in iyi bir lig olduğunu dile getiren Luis Nani, "Bence bu ligde bütün koşullara sahibiz. Harika bir ülkedeyiz ve etrafımızda her şey var. her şey biraz daha iyi olmakla ilgili" dedi.

  1. 17.06.2020
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