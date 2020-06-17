Luis Nani açıkladı! İşte Cristiano Ronaldo'nun yeni adresi
Amerika MLS ekiplerinden Orlando City'de forma giyen Portekizli yıldız Luis Nani, milli takımdan arkadaşı Cristiano Ronaldo'nun Juventus'tan sonraki adresini açıkladı.
Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen ve kariyerini ABD Mls takımlarından Orlando City'de sürdüren Luis Nani, ESPN'e konuştu.
Hem eski takımı Manchester United'dan hem de milli takımdan arkadaşı Cristiano Ronaldo'nun geleceğiyle ilgili yorumlar yapan Nani, flaş itiraflarda bulundu.
Ronaldo'nun kariyerini MLS'te sonlandırmak istediğini söyleyen 33 yaşındaki yıldız, "Ronaldo, birkaç yıl önce kariyerini Amerika'da sonlandırmak istediğini söyledi. Yüzde 100'lük bir ihtimal değil ama MLS'e gelme ihtimali var" ifadelerini kullandı.
"BÜTÜN KOŞULLARA SAHİBİZ"
Amerika MLS'in iyi bir lig olduğunu dile getiren Luis Nani, "Bence bu ligde bütün koşullara sahibiz. Harika bir ülkedeyiz ve etrafımızda her şey var. her şey biraz daha iyi olmakla ilgili" dedi.
- 17.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Luis Nani açıkladı! İşte Cristiano Ronaldo'nun yeni adresi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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