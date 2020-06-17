Luis Nani açıkladı! İşte Cristiano Ronaldo'nun yeni adresi

Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen ve kariyerini ABD Mls takımlarından Orlando City'de sürdüren Luis Nani, ESPN'e konuştu.

Hem eski takımı Manchester United'dan hem de milli takımdan arkadaşı Cristiano Ronaldo'nun geleceğiyle ilgili yorumlar yapan Nani, flaş itiraflarda bulundu.

Ronaldo'nun kariyerini MLS'te sonlandırmak istediğini söyleyen 33 yaşındaki yıldız, "Ronaldo, birkaç yıl önce kariyerini Amerika'da sonlandırmak istediğini söyledi. Yüzde 100'lük bir ihtimal değil ama MLS'e gelme ihtimali var" ifadelerini kullandı.

"BÜTÜN KOŞULLARA SAHİBİZ"

Amerika MLS'in iyi bir lig olduğunu dile getiren Luis Nani, "Bence bu ligde bütün koşullara sahibiz. Harika bir ülkedeyiz ve etrafımızda her şey var. her şey biraz daha iyi olmakla ilgili" dedi.