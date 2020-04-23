Cengiz Ünder'den 23 Nisan paylaşımı
İtalya Serie A ekiplerinden Roma'da forma giyen milli futbolcumuz Cengiz Ünder, sosyal medya hesabından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Genç yıldız, ayrıca okullar açıldığında 100 okula 11'er tane futbol topu hediye edeceğini açıkladı.
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