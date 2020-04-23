Mert Günok'tan 23 Nisan mesajı!
Medipol Başakşehir'in kalecisi Mert Günok, 23 Nisan ve Ulusal Egemenlik Bayramı'mızı kutladı ve Cengiz Ünder'in başlattığı kampanyaya destek vererek 100 okula 2'şer çift kaleci eldiveni bağışlayacağını açıkladı.
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