Ozan Tufan'dan 23 Nisan paylaşımı!
Fenerbahçe'nin futbolcusu Ozan Tufan, 23 Nisan ve Ulusal Egemenlik Bayramı'mızı kutladı ve Cengiz Ünder'in başlattığı kampanyaya destek vererek 100 okula kitap bağışında bulunacağını açıkladı.
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