Çağlar Söyüncü'den 23 Nisan paylaşımı!

Yıldız futbolcu, Twitter hesabından paylaştığı videoda "Böylesine güzel bir günde ben de Cengiz Ünder'in ve diğer arkadaşlarımın bu güzel hediyelerine ek olarak okullarımızda ihtiyaç sahibi olan 100 kardeşime eşofman takımı hediye ediyorum. Nice 100 yıllara. #23Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız Kutlu Olsun!" ifadelerini kullandı.