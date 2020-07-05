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05 Temmuz 2020, Pazar
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Haberler İtalya Serie A Brescia-Hellas Verona maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Brescia-Hellas Verona maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A'nın 33. haftasında sahasında 'yı konuk ediyor. Maçtan önce sporseverler müsabakanın yayınlanacağı saat ve kanalı araştırıyor. Peki, Brescia-Hellas Verona maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya Serie A'nın 33. haftasında kritik mücadele! deplasmanda 'ya konuk oluyor. Ligin son sırasında yer alan Brescia'da Jhon Chancellor, Andrea Cistana ve Dimitri Bisoli maçta forma giyemeyecek. Hellas Verona'da ise eksik bulunmuyor.

BRESCIA-HELLAS VERONA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Brescia-Hellas Verona maçı bu akşam 20:30'da Bein Connect'ten canlı izlenebilecek.

  1. 05.07.2020
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