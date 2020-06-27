Brescia 2-2 Genoa | MAÇ SONUCU - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
27 Haziran 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İtalya Serie A Brescia 2-2 Genoa | MAÇ SONUCU

2-2 | MAÇ SONUCU

Brescia 2-2 Genoa | MAÇ SONUCU

İtalya 'nın 30. haftasında , sahasında 'yı ağırladı. Küme düşme hattını yakından ilgilendiren maçta iki takıma da acil 3 puan gerekiyordu. Brescia'nın 2-0 öne geçtiği maç 2-2 berabere bitti.

İtalya 'da 30. hafta mücadelesinde , sahasında ile karşı karşıya geld. Brescia 10. dakikada Donnarumma ile 1-0 öne geçti. Hemen ardından A. Semprini'nin attığı gol ile skoru 2-0'a getirdi. Ancak Genoa 38. dakikada Iago Falqué, 70. dakikada A. Pinamonti ile panaltıdan eşitliği sağladı.

  1. 27.06.2020
  2. Güncelleme: 27.06.2020 21:44
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Brescia 2-2 Genoa | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA