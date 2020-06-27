İtalya Serie A'nın 30. haftasında Brescia, sahasında Genoa'yı ağırladı. Küme düşme hattını yakından ilgilendiren maçta iki takıma da acil 3 puan gerekiyordu. Brescia'nın 2-0 öne geçtiği maç 2-2 berabere bitti.
İtalya Serie A'da 30. hafta mücadelesinde Brescia, sahasında Genoa ile karşı karşıya geld. Brescia 10. dakikada Donnarumma ile 1-0 öne geçti. Hemen ardından A. Semprini'nin attığı gol ile skoru 2-0'a getirdi. Ancak Genoa 38. dakikada Iago Falqué, 70. dakikada A. Pinamonti ile panaltıdan eşitliği sağladı.
- 27.06.2020
- Güncelleme: 27.06.2020 21:44
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Brescia 2-2 Genoa | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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