Brescia 2-2 Genoa | MAÇ SONUCU

İtalya Serie A'da 30. hafta mücadelesinde Brescia, sahasında Genoa ile karşı karşıya geld. Brescia 10. dakikada Donnarumma ile 1-0 öne geçti. Hemen ardından A. Semprini'nin attığı gol ile skoru 2-0'a getirdi. Ancak Genoa 38. dakikada Iago Falqué, 70. dakikada A. Pinamonti ile panaltıdan eşitliği sağladı.