Cengiz Ünder ve Mert Çetin'in formasını giydiği Roma bu akşam sahasında Sampdoria'yı ağırlıyor. Maçtan önce sporseverler tüm detayları araştırıyor. Maçın saati ve yayınlanacağı kanal araştırılıyor. Peki, Roma-Sampdoria maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İtalya Serie A'da Roma sahasında Sampdoria'yı ağırlıyor. Milli futbolcularımız Cengiz Ünder kadroya alınırken, Mert Çetin yer almadı. Roma'da Pau Lopez, Zaniolo sakatlığı sebebiyle maçta oynayamayacak. Kalede ise Antonio Mirante olacak. Sampdoria'da ise Quagliarella, Ferrari deplasman kafilesinde yer almadı.
ROMA-SAMPDORIA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Roma Sampdoria maçı bu akşam saat 22:45'te başlayacak. Mücadeleyi yayınlayan kanal bulunmuyor.
- 24.06.2020
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- Roma-Sampdoria maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Roma-Sampdoria maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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