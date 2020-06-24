Roma-Sampdoria maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
24 Haziran 2020, Çarşamba
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Haberler İtalya Serie A Roma-Sampdoria maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Roma-Sampdoria maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ve 'in formasını giydiği bu akşam sahasında 'yı ağırlıyor. Maçtan önce sporseverler tüm detayları araştırıyor. Maçın saati ve yayınlanacağı kanal araştırılıyor. Peki, Roma-Sampdoria maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A'da sahasında 'yı ağırlıyor. Milli futbolcularımız kadroya alınırken, yer almadı. Roma'da Pau Lopez, Zaniolo sakatlığı sebebiyle maçta oynayamayacak. Kalede ise Antonio Mirante olacak. Sampdoria'da ise Quagliarella, Ferrari deplasman kafilesinde yer almadı.

ROMA-SAMPDORIA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Roma Sampdoria maçı bu akşam saat 22:45'te başlayacak. Mücadeleyi yayınlayan kanal bulunmuyor.

  1. 24.06.2020
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