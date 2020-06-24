MAÇ SONUCU | Inter 3-3 Sassuolo

İtalya Serie A'nın 27'inci haftasında Inter sahasında Sassuolo ile karşı karşıya geldi. Nefes kesen bir mücadeleye sahne olan karşılaşma 3-3'lük beraberlikle sonuçlandı. Bu sonuçla Antonio Conte'nin ekibi puanını 58'e yükseltti, Sassuolo ise puanını 33 yaptı.
İtalya Serie A'nın 27. haftasında ligin 3'üncü sırasında yer alan Inter ile Sassuolo karşı karşıya geldi.
Giuseppe Meazza'da oynanan ve Davide Massa'nın yönettiği müthiş karşılaşma 3-3'lük beraberlikle sonuçlandı.
Sassuolo, 4. dakikada Caputo'nun golüyle öne geçti. Inter, 41'de Lukaku'nun penaltı golüyle skoru eşitledi. Biraghi, ilk yarının son dakikasında sahneye çıktı Inter'i öne geçiren golü attı. (2-1)
İkinci yarının son 15 dakikası ise muhteşem bir mücadeleye sahne oldu.
81. dakikada Sassuolo, Berardi'nin penaltı golüyle skoru eşitledi. Inter, 86. dakikada Borja Valero ile bir kez daha öne geçti ancak Sassuolo pes etmedi. 89. dakikada Giangiacomo Magnani maça eşitliği getirdi.
SKRINIAR KIZARDI
Inter'de Milan Skriniar, 90+3. dakikada kırmızı kart gördü.
MERT MÜLDÜR 90 DAKİKA SAHADA KALDI
Sassuolo forması giyen Türk milli sağ bek Mert Müldür, maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.
Bu sonucun ardından Inter, puanını 58 yükseltti ve Juventus'un 8 puan gerisine düştü. Sassuolo ise 33 puanını 33 yaptı.
- 24.06.2020
- Güncelleme: 24.06.2020 22:49
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
MAÇ SONUCU | Inter 3-3 Sassuolo haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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