MAÇ SONUCU | Inter 3-3 Sassuolo - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
24 Haziran 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İtalya Serie A 6 gollü maçta Inter son dakikada yıkıldı!

MAÇ SONUCU | 3-3

MAÇ SONUCU | Inter 3-3 Sassuolo

İtalya 'nın 27'inci haftasında sahasında ile karşı karşıya geldi. Nefes kesen bir mücadeleye sahne olan karşılaşma 3-3'lük beraberlikle sonuçlandı. Bu sonuçla Antonio Conte'nin ekibi puanını 58'e yükseltti, Sassuolo ise puanını 33 yaptı.

İtalya 'nın 27. haftasında ligin 3'üncü sırasında yer alan ile karşı karşıya geldi.

Giuseppe Meazza'da oynanan ve Davide Massa'nın yönettiği müthiş karşılaşma 3-3'lük beraberlikle sonuçlandı.

Sassuolo, 4. dakikada Caputo'nun golüyle öne geçti. Inter, 41'de Lukaku'nun penaltı golüyle skoru eşitledi. Biraghi, ilk yarının son dakikasında sahneye çıktı Inter'i öne geçiren golü attı. (2-1)

İkinci yarının son 15 dakikası ise muhteşem bir mücadeleye sahne oldu.

81. dakikada Sassuolo, Berardi'nin penaltı golüyle skoru eşitledi. Inter, 86. dakikada Borja Valero ile bir kez daha öne geçti ancak Sassuolo pes etmedi. 89. dakikada Giangiacomo Magnani maça eşitliği getirdi.

SKRINIAR KIZARDI

Inter'de Milan Skriniar, 90+3. dakikada kırmızı kart gördü.

MERT MÜLDÜR 90 DAKİKA SAHADA KALDI

Sassuolo forması giyen Türk milli sağ bek Mert Müldür, maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Inter, puanını 58 yükseltti ve Juventus'un 8 puan gerisine düştü. Sassuolo ise 33 puanını 33 yaptı.

  1. 24.06.2020
  2. Güncelleme: 24.06.2020 22:49
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

MAÇ SONUCU | Inter 3-3 Sassuolo haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA