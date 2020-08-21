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21 Ağustos 2020, Cuma
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’den kadınlara destek

Cengiz Ünder’den kadınlara destek

Ruffles kadın futbolu ve kadınların aracılığı ile güçlenmesi için kolları sıvadı. Bini aşkın kadına ulaşmayı uman projenin en büyük destekçisi ise Ruffles'ın marka yüzü

Ruffles kadın futbolu ve kadınların aracılığı ile güçlenmesi için kolları sıvadı. Bini aşkın kadına ulaşmayı uman projenin en büyük destekçisi ise Ruffles'ın marka yüzü … Romalı futbolcu, kadın futbolunu ve genç kızları güçlendiren böyle bir projenin içerisinde yer almaktan gurur duyduğunu belirtip "Kadınların futbolda da güçlenmesi benim için oldukça önemli. İyi ve adil bir futbolun yaratılmasında bu tip iş birlikleri çok fazla önem arz ediyor" dedi. Etkinliklerde, çok sayıda yaratıcı atölye yer alacak ve katılımcılara futbol teknikleri öğretilecek.
  1. 21.8.2020
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