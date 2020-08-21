Skandallar devri bitti

Geldiği günden bu yana hakem atamaları, hatalı kararlar ve sansasyonları ile dönemine gölge düşüren MHK Başkanı Zekeriya Alp, MHK üyeleri ile birlikte görevinden istifa etti. Dün Riva'da Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'i ziyaret eden Zekeriya Alp, istifa kararını bildirdi. Ardından Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, MHK Başkanı Alp'in görevinden ayrıldığını duyurdu. TFF'den de konuyla ilgili resmi açıklama geldi.



'GEÇ KALINMIŞ BİR KARARDI'

Açıklamada "MHK Başkanı Zekeriya Alp, TFF Başkanı Nihat Özdemir'i Riva'da ziyaret etmiştir. Görüşmede Alp, MHK üyeleri ile birlikte istifa ettiğini bildirmiştir. Sayın Alp'e katkıları için teşekkür ederiz" denildi. Zekeriya Alp, geçen sezon başta Trabzonspor olmak üzere, F.Bahçe, Beşiktaş, G.Saray ve Sivas'ın birçok kez hakem kurbanı olmasına rağmen tepkilere kayıtsız kalmıştı. Futbolseverler, Alp'in ayrılığını sosyal medyada geç kalınmış bir karar olarak yorumladı.



LİGİN KADERİNE ETKİ ETTİLER

Alp döneminde yapılan hakem hataları şampiyonu belirlemişti. Bunlardan biri de Trabzon-Başakşehir maçıydı. Hakem Fırat Aydınus, Nwakaeme'nin formasından çekildiği maçta Trabzon'un net penaltısını vermeyip ligin kaderine etki etmişti.



KÖTÜ BİR SEZON GEÇİRDİK-HALDUN DOMAÇ

1 Eylül'de yapılacak kongre öncesi TFF'nin elini rahatlatmak için yapılan bir hareket. Geçen sezon hakemlerin en çok konuşulduğu dönem oldu. İşler iyi gitmiyordu. Hakemler için çok kötü bir sezon yaşanmıştı. Tayinler, VAR kararları, atamalar her şey çok tartışıldı. Bu nedenle bu istifanın normal olduğunu söyleyebilirim.



EKİBİNİ İYİ SEÇEMEDİ-TURGAY DEMİR

Beklenen bir son. Zekeriye Alp ekibini iyi seçemedi. Oğuz Sarvan gibi yıllardır hakem camiasındaki polemiklerin içinde olan kişilerle bu işin yürümeyeceği belliydi. Türk futbolunda en zor görev MHK başkanlığıdır. Görev kimi getirirsek getirelim huzur bulma ihtimalimiz yok. Çünkü adalet isteyen yok, herkes pastanın kremasının peşinde. Bu nedenle kuralları tam olarak uygulasanız da eleştirilirsiniz.