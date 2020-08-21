Skandallar devri bitti - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
21 Ağustos 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Futbol Skandallar devri bitti

Skandallar devri bitti

Skandallar devri bitti

Geçen sezon özellikle 4 büyükler ve birçok takımın yarış dışı kalmasına sebep olan, tarihi başarısızlıklara imza atan Alp ve üyeleri görevlerinden ayrıldı.

Geldiği günden bu yana hakem atamaları, hatalı kararlar ve sansasyonları ile dönemine gölge düşüren Başkanı , MHK üyeleri ile birlikte görevinden istifa etti. Dün Riva'da Başkanı 'i ziyaret eden Zekeriya Alp, istifa kararını bildirdi. Ardından Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, MHK Başkanı Alp'in görevinden ayrıldığını duyurdu. 'den de konuyla ilgili resmi açıklama geldi.

'GEÇ KALINMIŞ BİR KARARDI'
Açıklamada "MHK Başkanı Zekeriya Alp, TFF Başkanı Nihat Özdemir'i Riva'da ziyaret etmiştir. Görüşmede Alp, MHK üyeleri ile birlikte istifa ettiğini bildirmiştir. Sayın Alp'e katkıları için teşekkür ederiz" denildi. Zekeriya Alp, geçen sezon başta olmak üzere, F.Bahçe, , G.Saray ve 'ın birçok kez hakem kurbanı olmasına rağmen tepkilere kayıtsız kalmıştı. Futbolseverler, Alp'in ayrılığını sosyal medyada geç kalınmış bir karar olarak yorumladı.

LİGİN KADERİNE ETKİ ETTİLER
Alp döneminde yapılan hakem hataları şampiyonu belirlemişti. Bunlardan biri de -Başakşehir maçıydı. Hakem , Nwakaeme'nin formasından çekildiği maçta Trabzon'un net penaltısını vermeyip ligin kaderine etki etmişti.

KÖTÜ BİR SEZON GEÇİRDİK-HALDUN DOMAÇ
1 Eylül'de yapılacak kongre öncesi TFF'nin elini rahatlatmak için yapılan bir hareket. Geçen sezon hakemlerin en çok konuşulduğu dönem oldu. İşler iyi gitmiyordu. Hakemler için çok kötü bir sezon yaşanmıştı. Tayinler, VAR kararları, atamalar her şey çok tartışıldı. Bu nedenle bu istifanın normal olduğunu söyleyebilirim.

EKİBİNİ İYİ SEÇEMEDİ-TURGAY DEMİR
Beklenen bir son. Zekeriye Alp ekibini iyi seçemedi. gibi yıllardır hakem camiasındaki polemiklerin içinde olan kişilerle bu işin yürümeyeceği belliydi. Türk futbolunda en zor görev MHK başkanlığıdır. Görev kimi getirirsek getirelim huzur bulma ihtimalimiz yok. Çünkü adalet isteyen yok, herkes pastanın kremasının peşinde. Bu nedenle kuralları tam olarak uygulasanız da eleştirilirsiniz.

  1. 21.8.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Skandallar devri bitti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA