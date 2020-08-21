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21 Ağustos 2020, Cuma
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Arkandayız Cenk

Arkandayız Cenk

, ’a olan Özkaçar’ı kutladı; “Destekçin olacağız” dedi.

Gençlik ve Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 1. Lig ekibi Altay'dan temsilcisi 'a olan 'ı arayıp tebrik etti. Özkaçar'a güveninin tam olduğunu ve büyük başarılara imza atacağına inandığını belirten , ayrıca Özkaçar için tebrik mesajı yayımladı. Kasapoğlu yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi: "Altay Spor Kulübü'nden Fransa Ligi ekibi Olympique Lyon'a transfer olan Cenk Özkaçar'ı yürekten kutlarım. Genç yaşta kariyerinde hızla ilerleyerek yurt dışına transfer olan kardeşime başarılar diliyorum. Her zaman destekçin olacağız. Ülkemizi en güzel şekilde temsil edeceğine inanıyorum.
  1. 21.8.2020
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