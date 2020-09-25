Haberler Futbol Adem Ljajic ve Danijel Aleksic Sırbistan Milli Takımı'nın aday kadrosuna çağrıldı

ve 'nın aday kadrosuna çağrıldı

'nın aday kadrosu açıklandı. 'tan ve 'den teknik direktör Ljubisa Tumbakovic'in belirlediği kadroda yer aldı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2020 Cuma 18:49
Adem Ljajic ve Danijel Aleksic Sırbistan Milli Takımı'nın aday kadrosuna çağrıldı

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Ljubisa Tumbakovic, Uluslar B Ligi'nde Macaristan ve Türkiye, play-off turunda ise Norveç ile oynayacakları maçların aday kadrosunu açıkladı.

Sırbistan Futbol Federasyonunun (FSS) internet sitesinden paylaşılan aday kadroya forması giyen ile 'den de davet edildi.

Aday kadroda yer alan isimler şöyle:

Kaleci: Marko Dmitrovic (Eibar), Predrag Rajkovic (Reims), Emil Rockov (MOL Fehervar), Djordje Nikolic (Basel)

Defans: Nikola Milenkovic (Fiorentina), Milos Veljkovic (), Nikola Maksimovic (Napoli), Stefan Mitrovic (Strasbourg Alsace), Strahinja Pavlovic (Monaco), Aleksandar Kolarov (İnter),

Orta saha: Darko Lazovic (Hellas Verona), Mijat Gacinovic (Hoffenheim), Sasa Lukic (Torino), Filip Mladenovic (Legia), Nemanja Maksimovic (Getafe), Nemanja Gudelj (Sevilla), Marko Grujic (Liverpool), Luka Milivojevic (Crystal Palace), Nemanja Radonjic (Marsilya), Dusan Tadic (Ajax), Adem Ljajic (Beşiktaş), Sergej Milinkovic Savic (Lazio), Filip Djuricic (Sassuolo), Mihailo Ristic (Montpellier), Filip Kostic (Eintracht Frankfurt), Danijel Aleksic (Medipol Başakşehir)

Forvet: Aleksandar Mitrovic (Fulham), Luka Jovic (Real Madrid), Dusan Vlahovic (Fiorentina), Djordje Despotovic (Rubin Kazan).

Sırbistan, ilk olarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle gelecek yıla ertelenen 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmak için 8 Ekim'de deplasmanda Norveç ile karşılaşacak.

UEFA Uluslar B Ligi'nde 11 Ekim'de Macaristan'ı konuk edecek olan Sırbistan, 14 Ekim'de ise deplasmanda Türkiye ile karşı karşıya gelecek.

Bu arada, Norveç maçını kazanması halinde Sırbistan, İskoçya-İsrail maçının galibi ile karşılaşacak.

BİZE ULAŞIN