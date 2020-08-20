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Bafetimbi Gomis yine fenalaştı! İşte o anlar

Kariyerini Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımında sürdüren Fransız golcü Bafetimbi Gomis, Al Ahli ile oynanan maçın 12. dakikasında fenalaşarak yerde kaldı. Tecrübeli forvet, daha önce Galatasaray'ın Kasımpaşa ile oynadığı maçta ve Fransa Milli Takımı'nın idmanında da aynı sağlık sorununu yaşamıştı.

Suudi Arabistan'da Al Hilal forması giyen Bafetimbi Gomis korkuttu.

35 yaşındaki golcü futbolcu Al Ahli ile oynadıkları maçın 12. dakikasında fenalaşarak yere yığıldı. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Fransız futbolcu, bir süre hareketsiz kaldıktan sonra ayağa kalktı ve maça devam etti.

Bafetimbi Gomis, Türkiye'de Galatasaray forması giydiği dönemde Kasımpaşa maçında da bayılarak yürekleri ağza getirmişti.

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20 Ağustos 2020 , Perşembe
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