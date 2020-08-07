Son dakika: Cengiz Ünder Napoli yolunda! 30 milyon Euro... - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
07 Ağustos 2020, Cuma
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Haberler İtalya Serie A Cengiz Ünder için servet önerdiler! Tam 256 milyon TL...

Son dakika: yolunda! 256 milyon TL...

Son dakika: Cengiz Ünder Napoli yolunda! 256 milyon TL...

Son dakika... İtalya Serie A ekiplerinden Roma forması giyen milli futbolcumuzu 'in talipleri artıyor. Bu sezonki performansıyla birçok dev kulübü peşine takan Ünder için 'nin devrede olduğu öğrenildi.

İtalya Seria'nın köklü kulüplerinden Roma'da forma giyen 23 yaşındaki başarılı futbolcumuz 'in talipleri artmaya devam ediyor. A Spor'un haberine göre, daha önceleri de birçok takımın peşinde olduğu Cengiz için bu kez İtalya'nın bir başka kulübü olan 'nin devreye girdiği öğrenildi. İtalyan ekibinin yıldız oyuncu için kulübü Roma'ya 30 milyon Euro (256 milyon TL) ödemeye hazır olduğu da öğrenildi. Cengiz Ünder'in ise bu teklif karşısında nasıl bir karar vereceği henüz bilinmiyor.

  1. 07.08.2020
  2. Güncelleme: 07.08.2020 18:12
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