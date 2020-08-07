Son dakika: Cengiz Ünder Napoli yolunda! 256 milyon TL...
Son dakika... İtalya Serie A ekiplerinden Roma forması giyen milli futbolcumuzu Cengiz Ünder'in talipleri artıyor. Bu sezonki performansıyla birçok dev kulübü peşine takan Ünder için Napoli'nin devrede olduğu öğrenildi.
İtalya Seria'nın köklü kulüplerinden Roma'da forma giyen 23 yaşındaki başarılı futbolcumuz Cengiz Ünder'in talipleri artmaya devam ediyor. A Spor'un haberine göre, daha önceleri de birçok takımın peşinde olduğu Cengiz için bu kez İtalya'nın bir başka kulübü olan Napoli'nin devreye girdiği öğrenildi. İtalyan ekibinin yıldız oyuncu için kulübü Roma'ya 30 milyon Euro (256 milyon TL) ödemeye hazır olduğu da öğrenildi. Cengiz Ünder'in ise bu teklif karşısında nasıl bir karar vereceği henüz bilinmiyor.
- 07.08.2020
- Güncelleme: 07.08.2020 18:12
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: Cengiz Ünder Napoli yolunda! 256 milyon TL... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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