Son dakika: Cengiz Ünder Napoli yolunda! 256 milyon TL...

İtalya Seria'nın köklü kulüplerinden Roma'da forma giyen 23 yaşındaki başarılı futbolcumuz Cengiz Ünder'in talipleri artmaya devam ediyor. A Spor'un haberine göre, daha önceleri de birçok takımın peşinde olduğu Cengiz için bu kez İtalya'nın bir başka kulübü olan Napoli'nin devreye girdiği öğrenildi. İtalyan ekibinin yıldız oyuncu için kulübü Roma'ya 30 milyon Euro (256 milyon TL) ödemeye hazır olduğu da öğrenildi. Cengiz Ünder'in ise bu teklif karşısında nasıl bir karar vereceği henüz bilinmiyor.