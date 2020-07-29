İtalya Serie'da şampiyonluğu garantileyen Juventus, 37. haftada Cagliari'ye konuk oldu. Gagliano ve Simeone'nin gollerine engel olamayan siyah-beyazlılar sahadan 2-0 mağlup ayrıldı.
İtalya Serie A'nın 37. haftasında şampiyon Juventus'u konuk eden Cagliari, güçlü rakibini 2-0'lık skorla mağlup etti.
Ev sahibine üç puanı getiren golleri Gagliano ve Simeone kaydetti.
Cagliari bu sonuçla puanını 45'e yükseltip 13. sırada yer alırken, lider Juventus 83 puanda kaldı.
- 29.07.2020
- Güncelleme: 30.07.2020 00:52
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Cagliari 2-0 Juventus | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.