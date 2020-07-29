Cagliari 2-0 Juventus | MAÇ SONUCU - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
29 Temmuz 2020, Çarşamba
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Haberler İtalya Serie A Cagliari şampiyon Juventus'u devirdi!

2-0 | MAÇ SONUCU

Cagliari 2-0 Juventus | MAÇ SONUCU

'da şampiyonluğu garantileyen , 37. haftada 'ye konuk oldu. Gagliano ve 'nin gollerine engel olamayan siyah-beyazlılar sahadan 2-0 mağlup ayrıldı.

A'nın 37. haftasında şampiyon 'u konuk eden , güçlü rakibini 2-0'lık skorla mağlup etti.

Ev sahibine üç puanı getiren golleri Gagliano ve kaydetti.

Cagliari bu sonuçla puanını 45'e yükseltip 13. sırada yer alırken, lider 83 puanda kaldı.

  1. 29.07.2020
  2. Güncelleme: 30.07.2020 00:52
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