İtalya Serie A'nın 31. haftasında Atalanta, evinde Sampdoria'yı ağırladı. Karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-0 kazandı.
İtalya Serie A'nın 31. haftasında ligin en formda takımı Atalanta, sahasında düşme hattından uzaklaşan Sampdoria'yı ağırladı. Karşılaşmayı, Atalanta 2-0 kazandı. Ev sahibinin gollerini 75. dakikada Rafael Toloi ve 85. dakikada Luis Muriel kaydetti.
Atalanta , bu galibiyetle kazanma serisini 9 maça çıkardı.
- 08.07.2020
- Güncelleme: 09.07.2020 00:50
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Atalanta 2-0 Sampdoria | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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