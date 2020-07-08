Atalanta 2-0 Sampdoria | MAÇ SONUCU - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
08 Temmuz 2020, Çarşamba
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Haberler İtalya Serie A Atalanta evinde rahat kazandı!

2-0 | MAÇ SONUCU

Atalanta 2-0 Sampdoria | MAÇ SONUCU

İtalya Serie A'nın 31. haftasında , evinde 'yı ağırladı. Karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-0 kazandı.

İtalya Serie A'nın 31. haftasında ligin en formda takımı , sahasında düşme hattından uzaklaşan 'yı ağırladı. Karşılaşmayı, Atalanta 2-0 kazandı. Ev sahibinin gollerini 75. dakikada Rafael Toloi ve 85. dakikada Luis Muriel kaydetti.

Atalanta , bu galibiyetle kazanma serisini 9 maça çıkardı.

  1. 08.07.2020
  2. Güncelleme: 09.07.2020 00:50
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