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08 Temmuz 2020, Çarşamba
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Haberler İtalya Serie A Roma galibiyeti hatırladı!

2-1 | MAÇ SONUCU

Roma 2-1 Parma | MAÇ SONUCU

A'nın 31. haftasında , evinde 'yı 2-1 mağlup ederek, 3 maç sonra galibiyetle tanıştı. Eski Trabzonsporlu Kucka'nın golüyle geriye düşen Roma, Mkhitaryan ve Veretout'nun golleriyle zafere uzandı.

A'nın 31. haftasında ile karşı karşıya geldi. Ligde 3 maçtır galip gelemeyen Roma, 1-0 yenik duruma düştüğü karşılaşmayı 2-1 kazanarak üç puan hasretine son verdi.

Konuk ekip Parma, eski Trabzonsporlu Juraj Kucka'nın 9. dakikada attığı penaltı golüyle 1-0 öne geçerken, Roma'ya galibiyeti getiren golleri 43'te ile 57'de Jordan Veretout kaydetti.

Roma bu sonuçla puanını 51'e yükseltip 5. sıraya tırmandı. Parma ise 39 puanla 12. sırada kaldı.

  1. 08.07.2020
  2. Güncelleme: 09.07.2020 00:45
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