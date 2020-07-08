İtalya Serie A'nın 31. haftasında Roma, evinde Parma'yı 2-1 mağlup ederek, 3 maç sonra galibiyetle tanıştı. Eski Trabzonsporlu Kucka'nın golüyle geriye düşen Roma, Mkhitaryan ve Veretout'nun golleriyle zafere uzandı.
İtalya Serie A'nın 31. haftasında Roma ile Parma karşı karşıya geldi. Ligde 3 maçtır galip gelemeyen Roma, 1-0 yenik duruma düştüğü karşılaşmayı 2-1 kazanarak üç puan hasretine son verdi.
Konuk ekip Parma, eski Trabzonsporlu Juraj Kucka'nın 9. dakikada attığı penaltı golüyle 1-0 öne geçerken, Roma'ya galibiyeti getiren golleri 43'te Henrikh Mkhitaryan ile 57'de Jordan Veretout kaydetti.
Roma bu sonuçla puanını 51'e yükseltip 5. sıraya tırmandı. Parma ise 39 puanla 12. sırada kaldı.
- 08.07.2020
- Güncelleme: 09.07.2020 00:45
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Roma 2-1 Parma | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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