İtalya Serie A'nın başlama tarihi belli oldu
İtalya Futbol Federasyonu, 13 Haziran'da kupa ile futbolun geri döneceğini ve Serie A'nın 20 Haziran'da başlayacağını açıkladı.
İtalya Spor Bakanı Vincenzo Spadafora, Serie A'nın 20 Haziran tarihinde başlayacağını açıkladı.
Sezonun geleceği ile ilgili videokonferans yapan İtalya Futbol Federasyonu ve Spor Bakanı, geri dönüş için kesin kararı verdi.
13 HAZİRAN'DA KUPA MAÇLARI
Serie A'nın 20 Haziran tarihinde başlaması kararının nedeninin, 13 Haziran'da İtalya Kupası maçlarını oynatmak olduğu da kaydedildi. İtalya Kupası'nın yarı finallerinde Napoli - Inter ve Juventus - Milan maçları oynanacak.
Federasyon, tüm maçlarının fikstürünün yakın zamanda duyurulacağını da belirtti.
- 28.05.2020
- Güncelleme: 28.05.2020 21:09
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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