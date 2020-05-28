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28 Mayıs 2020, Perşembe
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Serie A'nın başlama tarihi belli oldu

İtalya Serie A'nın başlama tarihi belli oldu

Federasyonu, 13 'da kupa ile futbolun geri döneceğini ve Serie A'nın 20 Haziran'da başlayacağını açıkladı.

Spor Bakanı Vincenzo Spadafora, Serie A'nın 20 tarihinde başlayacağını açıkladı.

Sezonun geleceği ile ilgili videokonferans yapan İtalya Federasyonu ve Spor Bakanı, geri dönüş için kesin kararı verdi.

13 HAZİRAN'DA KUPA MAÇLARI

Serie A'nın 20 Haziran tarihinde başlaması kararının nedeninin, 13 Haziran'da İtalya Kupası maçlarını oynatmak olduğu da kaydedildi. İtalya Kupası'nın yarı finallerinde Napoli - Inter ve Juventus - Milan maçları oynanacak.

Federasyon, tüm maçlarının fikstürünün yakın zamanda duyurulacağını da belirtti.

  1. 28.05.2020
  2. Güncelleme: 28.05.2020 21:09
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