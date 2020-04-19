Brescia Başkanı Cellino açıkladı: Corona virüsü testim pozitif!

Corona virüsü salgını tüm dünyayı etkisi altına almaya devam ederken, vaka sayısı her gün artmaya devam ediyor. Dünya genelinde bilim insanları ilaç ve aşı bulabilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Amerika ve Avrupa ülkeleri bu durumdan oldukça çok etkilenmiş durumda. Peki, dünya genelinde vaka sayısı kaç oldu?