Brescia Başkanı Cellino açıkladı: Corona virüsü testim pozitif!
Dünyayı sarsan corona virüsü salgını spor camiasını etkisi altına almıştı. Son olarak İtalyan ekibi Brescia'nın başkanı Massimo Cellino'nun corona virüsü testinin pozitif çıktığı açıklandı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
İtalya Serie A takımlarından Bresica'nın başkanı Massimo Cellino da corona virüsü kurbanı oldu.
La Repubblica'ya röportaj veren başkan Cellino, "Cagliari'de iki haftalık karantina süreci sonrası test için hastaneye gittim. Kızımda çıktı, oğlumda çıkmadı. Şu anda bende de var. Aşırı yorgunluk ve kemiklerimde çok güçlü ağrı hissediyorum" ifadelerini kullandı.
Massimo Cellino geçtiğimiz aylarda, takımın golcü oyuncusu Mario Balotelli hakkındaki ırkçı ifadeleri ile gündeme gelmiş daha sonra özür dilemişti.
- 19.04.2020
- Güncelleme: 19.04.2020 10:35
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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