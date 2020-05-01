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01 Mayıs 2020, Cuma
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’da karar bakanlara kaldı

İtalya’da karar bakanlara kaldı

Serie A'nın kaderi belli olacak. Bazı bakanların 'daki gibi liglerin iptal edilmesinden yana olduğu iddia edilirken, Conte, henüz alınan bir karar olmadığını belirtti. Öte yandan Serie A'daki ekonomik zarar 800 milyon euro.

Serie A'nın kaderi belli olacak. Bazı bakanların 'daki gibi liglerin iptal edilmesinden yana olduğu iddia edilirken, Conte, henüz alınan bir karar olmadığını belirtti. Öte yandan Serie A'daki ekonomik zarar 800 milyon euro.

  1. 1.5.2020
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