Sampdoria 1-4 Milan | MAÇ SONUCU
İtalya Serie A'nın 37. haftasında Milan, deplasmanda Sampdoria'nın konuğu oldu. İtalyan devi, Zlatan Ibrahimovic (2), Hakan Çalhanoğlu ve Leao'nun golleriyle mücadeleden 4-1'lik üstünlükle ayrıldı.
Milan'da Hakan Çalhanoğlu fırtınası devam ediyor. Geçtiğimiz hafta oynadığı futbolla İtalyanları adeta büyüleyen ve manşetlere konu olan milli yıldızımız, Samdoria maçında da rakip fileleri avlamayı başardı.
Serie A'nın 37. haftasında Milan, deplasmanda Sampdoria'nın konuğu olurken, maçdan 4-1'lik üstünlükle ayrıldı.
Karşılaşmanın golleri Zlatan Ibrahimovic (4' 58') ve Hakan Çalhanoğlu'ndan (52'), Leao'dan (90') geldi. Samdoria, 78. dakikada Maroni ile penaltıyı değerlendiremezken, 87'da Askildsen ile tek golünü buldu.
Bu sonuçla Milan, puanını 63'e çıkarttı ve ligde 6. sırada kendine yer buldu. Sampdoria ise 41 puanla 15. sırada yer aldı.
- 29.07.2020
- Güncelleme: 29.07.2020 22:37
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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