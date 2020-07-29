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29 Temmuz 2020, Çarşamba
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Haberler İtalya Serie A Hakan Çalhanoğlu ve Ibrahimovic Milan'ı uçuruyor! Sampdoria...

Sampdoria 1-4 | MAÇ SONUCU

Sampdoria 1-4 Milan | MAÇ SONUCU

İtalya Serie A'nın 37. haftasında , deplasmanda Sampdoria'nın konuğu oldu. İtalyan devi, Zlatan Ibrahimovic (2), ve Leao'nun golleriyle mücadeleden 4-1'lik üstünlükle ayrıldı.

'da fırtınası devam ediyor. Geçtiğimiz hafta oynadığı futbolla İtalyanları adeta büyüleyen ve manşetlere konu olan milli yıldızımız, Samdoria maçında da rakip fileleri avlamayı başardı.

Serie A'nın 37. haftasında Milan, deplasmanda Sampdoria'nın konuğu olurken, maçdan 4-1'lik üstünlükle ayrıldı.

Karşılaşmanın golleri Zlatan Ibrahimovic (4' 58') ve Hakan Çalhanoğlu'ndan (52'), Leao'dan (90') geldi. Samdoria, 78. dakikada Maroni ile penaltıyı değerlendiremezken, 87'da Askildsen ile tek golünü buldu.

Bu sonuçla Milan, puanını 63'e çıkarttı ve ligde 6. sırada kendine yer buldu. Sampdoria ise 41 puanla 15. sırada yer aldı.

  1. 29.07.2020
  2. Güncelleme: 29.07.2020 22:37
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