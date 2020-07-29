Torino - Roma maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 37. hafta mücadelesinde Torino ile Roma karşı karşıya gelecek. Müsabaka öncesi iki takımda da eksik futbolcular bulunuyor. Torino'da Daniele Baselli, Lorenzo De Silvestri ve Tomás Rincón Roma karşısında forma giyemeyecek. Roma'da ise Ibañez, Davide Santon ve Antonio Mirante oynayamayacak.

TORINO - ROMA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Torino - Roma maçı bu akşam saat 22:45'te Bein Sports Max 1'de canlı yayınlanacak.