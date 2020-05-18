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18 Mayıs 2020, Pazartesi
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Inter’de pozitif yok

Inter’de pozitif yok

Inter, oyuncular, teknik ekip ve kulüp personeline yapılan koronavirüs testlerinin tamamının negatif sonuçlandığını açıkladı. Corona virüsü salgının en ağıt geçtiği ülkelerden biri olan 'da, Serie A'nın 13 'da başlayacağı açıklanmıştı.

Inter, oyuncular, teknik ekip ve kulüp personeline yapılan koronavirüs testlerinin tamamının negatif sonuçlandığını açıkladı. Koronavirüs salgının en ağıt geçtiği ülkelerden biri olan 'da, Serie A'nın 13 'da başlayacağı açıklanmıştı.

  1. 18.5.2020
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