Inter’de pozitif yok

Inter, oyuncular, teknik ekip ve kulüp personeline yapılan koronavirüs testlerinin tamamının negatif sonuçlandığını açıkladı. Koronavirüs salgının en ağıt geçtiği ülkelerden biri olan İtalya'da, Serie A'nın 13 Haziran'da başlayacağı açıklanmıştı.