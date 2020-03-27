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27 Mart 2020, Cuma
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Yılın iddiası! Merih Demiral'ın yanına

Yılın transfer iddiası! Merih Demiral'ın yanına Marcelo

, yaz sezonunda transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor... Daha önce 'den Cristiano Ronaldo'yu transfer eden İtalyan devi, bu kez bir diğer Real Madrid'li yıldız 'nun peşine düştü. Marca'nın bildirdiği haberde, A Milli Futbol Takımı'mızın da formasını terleten Merih Demiral'ın savunmadaki yeni partneri Marcelo olabilir! İşte transferin detayları... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

İtalyan devi , dev transferde vites yükseltti. A Milli Futbol Takımı'mızın da formasını terlettiği siyah beyazlılar, Ronaldo'nun ardından bir diğer 'li yıldız 'nun peşinde düştü.

İspanyol gazetesi Marca'nın okuyucularına aktardığı bilgilere göre; Marcelo'nun çok yakın arkadaşı olduğu bilinen Cristiano Ronaldo'nun da Juventus'ta olması nedeniyle Brezilyalı starın aklının Juve'de olduğu ve siyah beyazlıların teknik patronu Maurizio Sarri'nin de bu transferin gerçekleşmesini istediği belirtildi.

MARCELO İTİRAF ETMİŞTİ

Geçtiğimiz yaz sezonunda Juve'nin kendisine olan ilgisini itiraf eden Marcelo, "İtalyan kulüpleri benimle temasa geçmişti. Gerçek şu ki, Real Madrid'i seviyorum, burası benim evim ve dünyanın en güzel kulübü." demişti.

Transferin geleceğine dair net bir öngörü olmasa da, Juve'nin yaz transfer sezonunda Marcelo için yakın temasta bulunacağı ve Brezilyalı yıldız için tüm şartları seferber edeceği aktarıldı.

  1. 27.03.2020
  2. Güncelleme: 27.03.2020 16:04
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