Yılın transfer iddiası! Merih Demiral'ın yanına Marcelo

Juventus, yaz transfer sezonunda transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor... Daha önce Real Madrid'den Cristiano Ronaldo'yu transfer eden İtalyan devi, bu kez bir diğer Real Madrid'li yıldız Marcelo'nun peşine düştü. Marca'nın bildirdiği haberde, A Milli Futbol Takımı'mızın da formasını terleten Merih Demiral'ın savunmadaki yeni partneri Marcelo olabilir! İşte transferin detayları... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
İtalyan devi Juventus, dev transferde vites yükseltti. A Milli Futbol Takımı'mızın da formasını terlettiği siyah beyazlılar, Ronaldo'nun ardından bir diğer Real Madrid'li yıldız Marcelo'nun peşinde düştü.
İspanyol gazetesi Marca'nın okuyucularına aktardığı bilgilere göre; Marcelo'nun çok yakın arkadaşı olduğu bilinen Cristiano Ronaldo'nun da Juventus'ta olması nedeniyle Brezilyalı starın aklının Juve'de olduğu ve siyah beyazlıların teknik patronu Maurizio Sarri'nin de bu transferin gerçekleşmesini istediği belirtildi.
MARCELO İTİRAF ETMİŞTİ
Geçtiğimiz yaz transfer sezonunda Juve'nin kendisine olan ilgisini itiraf eden Marcelo, "İtalyan kulüpleri benimle temasa geçmişti. Gerçek şu ki, Real Madrid'i seviyorum, burası benim evim ve dünyanın en güzel kulübü." demişti.
Transferin geleceğine dair net bir öngörü olmasa da, Juve'nin yaz transfer sezonunda Marcelo için yakın temasta bulunacağı ve Brezilyalı yıldız için tüm şartları seferber edeceği aktarıldı.
- 27.03.2020
- Güncelleme: 27.03.2020 16:04
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Yılın transfer iddiası! Merih Demiral'ın yanına Marcelo haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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