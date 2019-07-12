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12 Temmuz 2019, Cuma
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'un kararı belli oldu

Juventus'un Merih Demiral kararı belli oldu

Geçtiğimiz günlerde milli futbolcu 'i kadrosuna katan 'un, genç oyuncuyu kiralayacağı iddia ediliyordu. İtalyan ekibinin genç yıldızla ilgili kararı belli oldu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İtalya Serie A devi , milli futbolcu 'i ederek defans hattına takviye yapmıştı.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre siyah-beyazlı kulüp, genç yıldızı takımda tutmaya karar verdi. Merih'in eski takımı Sassuolo'ya kiralanacağı iddia ediliyordu ancak teknik direktör Sarri'nin 21 yaşındaki savunmacıyı sezon içerisinde kullanabileceğine vurgu yapıldı.

DE LIGT GELSE BİLE KALACAK

Geride bıraktığımız sezon Serie A'da gösterdiği performansla futbol otoritelerinden tam not alan milli oyuncunun, De Ligt transferi gerçekleşse bile takımdaki yerinin sağlam olduğu ifade edildi.

Cristiano Ronaldo'nun da formasını giydiği İtalyan devi, Merih Demiral'i 18 milyon Euro'ya kadrosuna kattığını duyurmuştu.

  1. 12.07.2019
  2. Güncelleme: 12.07.2019 16:47
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