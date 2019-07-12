Juventus'un Merih Demiral kararı belli oldu
Geçtiğimiz günlerde milli futbolcu Merih Demiral'i kadrosuna katan Juventus'un, genç oyuncuyu kiralayacağı iddia ediliyordu. İtalyan ekibinin genç yıldızla ilgili kararı belli oldu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
İtalya Serie A devi Juventus, milli futbolcu Merih Demiral'i transfer ederek defans hattına takviye yapmıştı.
İtalyan basınında yer alan haberlere göre siyah-beyazlı kulüp, genç yıldızı takımda tutmaya karar verdi. Merih'in eski takımı Sassuolo'ya kiralanacağı iddia ediliyordu ancak teknik direktör Sarri'nin 21 yaşındaki savunmacıyı sezon içerisinde kullanabileceğine vurgu yapıldı.
DE LIGT GELSE BİLE KALACAK
Geride bıraktığımız sezon Serie A'da gösterdiği performansla futbol otoritelerinden tam not alan milli oyuncunun, De Ligt transferi gerçekleşse bile takımdaki yerinin sağlam olduğu ifade edildi.
Cristiano Ronaldo'nun da formasını giydiği İtalyan devi, Merih Demiral'i 18 milyon Euro'ya kadrosuna kattığını duyurmuştu.
- 12.07.2019
- Güncelleme: 12.07.2019 16:47
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alik konoplanka eski formundan çok uzakta düşüş var gerek yok fos boş transfer gereksiz. paralar boşa gider.
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