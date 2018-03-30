Strootman: ''Büyük futbolcu olur'' – Fotomaç – 30 Mart 2018
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HEPSİ
    30 Mart 2018, Cuma
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    Strootman: '' futbolcu olur''

    Strootman: ''Büyük futbolcu olur''

    Roma’nın başarılı futbolcusu , milli futbolcu ’in iyi bir futbolcu olduğunu belirterek, potansiyelini göstermesi durumunda Roma ve dünyası için bir oyuncu olabileceğini ifade etti.

    Roma'nın Hollandalı futbolcusu , kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada, milli futbolcu ile ilgili konuştu. Cengiz'in giderek takımın parçası olduğunu dile getiren Strootman, "İtalyanca için hala biraz zorlanıyor. Bu da onun için çok zor. Çünkü o da çok fazla İngilizce bilmiyor. Başlangıçta sadece Türkçe konuştu. Biz ona İtalyanca konusunda yardım ediyoruz. Sahada da iyi şeyler yapıyor, bu da elbette takım için de iyi" diye konuştu.

    Cengiz'in iyi oynadığını vurgulayan başarılı futbolcu, "Ne kadar yetenekli olduğunu görebiliyoruz. Eğer kendi potansiyelini gösterirse Roma ve dünyası için bir oyuncu olacaktır" şeklinde konuştu.
    1. 30 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 17:14
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