Strootman: ''Büyük futbolcu olur''
Roma’nın başarılı futbolcusu Kevin Strootman, milli futbolcu Cengiz Ünder’in iyi bir futbolcu olduğunu belirterek, potansiyelini göstermesi durumunda Roma ve futbol dünyası için büyük bir oyuncu olabileceğini ifade etti.
Cengiz'in iyi oynadığını vurgulayan başarılı futbolcu, "Ne kadar yetenekli olduğunu görebiliyoruz. Eğer kendi potansiyelini gösterirse Roma ve futbol dünyası için büyük bir oyuncu olacaktır" şeklinde konuştu.
- 30 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 17:14
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Yıldırım'ın 'Mega proje'sini açıklıyoruz
Toplam 10
Yorum
mehmet kesinlikle ve kesinlikle bir defa daha görev gelirse ben ve stada defalarca gittiğim 800 e yakın arkadaş grubumuz bırakacaz
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‘Sayılsın’ çalışması
Toplam 10
Yorum
USTA YORUMCU MADEM 1959 ÖNCESİ KUPALAR SAYILMIYOR. FB-GS ARASINDA OYNANAN MAÇLARIDA HESAPLAMAZSAK FENERİN GS YE 23 MAÇ OLAN GALİBİYET ÜSTÜNLÜĞÜ 33 OLUR
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Aziz Yıldırım'ın seçim sloganı belli oldu!
Toplam 20
Yorum
TARAFTAR Biz taraftarların sloganı da Ferdi babadan HUZURUM KALMADI.
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