Higuain'den devleri kızdıracak açıklama – Fotomaç – 10 Mart 2018
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    10 Mart 2018, Cumartesi
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    Higuain'den devleri kızdıracak açıklama

    Higuain'den devleri kızdıracak açıklama

    Kariyerinde , , gibi devlerin formasını giyen Gonzalo Higuain, oynadığı en iyi takımın olduğunu söyledi.

    RUH, KARAKTER VE KALP
    Tottenham'ı eleyerek Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalmalarını değerlendiren Arjantinli yıldız, "Nasıl geri döndük? , karakter ve her şeyden önce kalp. Kendimize inanıyoruz. Burada önemli oduğumuzu hissediyoruz. İşler ters gittiğinde takım olgusu ortaya çıkıyor. 'da olan da bu." ifadelerini kullandı.

    "DAHA İYİ BİR KULÜPTE OYNAMADIM"
    Oynadığı en iyi kulübün olduğunu söyleyen Higuain, "Çok mutluyum. Juventus'un bana verdiklerinden mutluluk duyuyorum. Takımın her zaferinden sonra çok mutlu oluyorum. Daha iyi bir kulüpte oynamadım." şeklinde konuştu.

    "DYBALA BÜYÜK KALİTEYE SAHİP"
    hakkında da konuşan Arjantinli golcü, "Her gün daha iyi oluyor. Onun yapacaklarına ihtiyacımız var. Bazı fiziksel sorunları vardı ama üstesinden geliyor. Sadece zamana ihtiyacı var. bir kaliteye sahip." dedi.

    Kariyerinde , ve formaları giyen Higuain, bu sezon Juventus ile 36 maçta çıktı, 21 gol atıp 4 asist yaptı.

    1. 10 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 10:17
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