Higuain'den devleri kızdıracak açıklama
Kariyerinde River Plate, Real Madrid, Napoli gibi devlerin formasını giyen Gonzalo Higuain, oynadığı en iyi takımın Juventus olduğunu söyledi.
RUH, KARAKTER VE KALP
Tottenham'ı eleyerek Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalmalarını değerlendiren Arjantinli yıldız, "Nasıl geri döndük? Ruh, karakter ve her şeyden önce kalp. Kendimize inanıyoruz. Burada önemli oduğumuzu hissediyoruz. İşler ters gittiğinde takım olgusu ortaya çıkıyor. Londra'da olan da bu." ifadelerini kullandı.
"DAHA İYİ BİR KULÜPTE OYNAMADIM"
Oynadığı en iyi kulübün Juventus olduğunu söyleyen Higuain, "Çok mutluyum. Juventus'un bana verdiklerinden mutluluk duyuyorum. Takımın her zaferinden sonra çok mutlu oluyorum. Daha iyi bir kulüpte oynamadım." şeklinde konuştu.
"DYBALA BÜYÜK KALİTEYE SAHİP"
Dybala hakkında da konuşan Arjantinli golcü, "Her gün daha iyi oluyor. Onun yapacaklarına ihtiyacımız var. Bazı fiziksel sorunları vardı ama üstesinden geliyor. Sadece zamana ihtiyacı var. Büyük bir kaliteye sahip." dedi.
Kariyerinde River Plate, Real Madrid ve Napoli formaları giyen Higuain, bu sezon Juventus ile 36 maçta çıktı, 21 gol atıp 4 asist yaptı.
- 10 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 10:17
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F.Bahçe rakibimiz değil
Toplam 5
Yorum
Dost Son üç yıldır hakemler Beşiktaş lehine düdük çalıyor. Bir hakem hocasıyla otur maçları bir daha seyret.
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Trabzon'a bir darbe de Ersun Yanal'dan
Toplam 2
Yorum
dedemkorkut yazıklar olsun ts yıde sıra takımı yaptınız ya bravo size. tek çözüm yerlinin yerlisinde. fatih tekkeTD ve öz yapılanmaya dönüş tek çare...
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Babası Beşiktaşlı
Toplam 5
Yorum
sultanahmet babası kendisi ne tutar umrumuzda değil ama fb li olmadığı kesin aykutun.FB ye gelmiş en gereksiz kişidir
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