Roma'dan net galibiyet

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 28. haftasında Roma, sahasında konuk ettiği Torino'yu 3-0 yendi.

Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Kostas Manolas, 56. dakikada attığı golle Roma'yı 1-0 öne geçirdi. Manolas, bu golü geçen hafta hayatını kaybeden eski takım arkadaşı Fiorentina'nın takım kaptanı Davide Astori'ye adadı.

Roma, 73. dakikada Daniele De Rossi ve 90+3. dakikada Lorenzo Pellegrini'nin golleriyle farkı artırarak Torino karşısında sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Başkent ekibinde sahaya ilk 11'de çıkan milli futbolcu Cengiz Ünder, 76. dakikada yerini Gerson'a bıraktı.

Bu sonuçla Roma 56 puana yükseldi ve 3. sıradaki yerini korudu. 36 puana sahip Torino ise maç fazlasıyla 9. sırada yer aldı.

Fiorentinalı Astori'ye eski takımından veda

Maçta ayrıca, taraftarlar ve iki takımın oyuncuları, 4 Mart'ta hayatını kaybeden Fiorentina'nın takım kaptanı Davide Astori anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Stattaki ekrandan Astori için veda videosu yayımlandı, taraftarlar uzun süre Davide Astori'yi alkışladı.

Roma taraftarları, bir dönem kendi takımlarında oynayan Astori anısına, "Hoşçakal Astori, seni takımımızda görmek harikaydı." yazılı pankart açtı.