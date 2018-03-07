Hocasından Cengiz Ünder'e övgü: Boğayı bile... – Fotomaç – 07 Mart 2018
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    07 Mart 2018, Çarşamba
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    Hocasından 'e övgü: Boğayı bile...

    Hocasından Cengiz Ünder'e övgü: Boğayı bile...


    Roma'da son dönemde ortaya koyduğu performansla parmak ısırtan Cengiz Ünder, teknik direktöründen övgü aldı.

    1. 07 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 20:11
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