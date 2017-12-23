 Bonucci depremi – Fotomaç – 23 Aralık 2017 ;
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    23 Aralık 2017, Cumartesi
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    Bonucci depremi

    Bonucci depremi
    Milan'da son zamanlarda genç kaleci Donnaruma'nın geleceği tartışma konusu olurken İtalyan basını, Leonardo Bonucci'nin takımdan ayrılabileceğini iddia etti. Sezon başında Juventus'tan 42 milyon Euro karşılığında transfer edilen 30 yaşındaki savunmacının kulüpte mutlu olmadığı ve Chelsea, Manchester City gibi devlerle temas halinde olduğu ifade edildi.
    1. 23 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:18
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