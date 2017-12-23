Bonucci depremi
Milan'da son zamanlarda genç kaleci Donnaruma'nın geleceği tartışma konusu olurken İtalyan basını, Leonardo Bonucci'nin takımdan ayrılabileceğini iddia etti. Sezon başında Juventus'tan 42 milyon Euro karşılığında transfer edilen 30 yaşındaki savunmacının kulüpte mutlu olmadığı ve Chelsea, Manchester City gibi devlerle temas halinde olduğu ifade edildi.
- 23 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:18
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 4
Yorum
ozi satmak lazım 32 yaşında defans 2.5 milyon iyi para vida yerine hemen oturmalı
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Toplam 4
Yorum
yasemin metin gs için hayırlısı olsun
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Toplam 20
Yorum
adanalı futbol oynayacağı yer magazin sayfaları. BEŞİKTAŞA yakışmayan biri. adının anılması bile hata....
Bonucci depremi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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