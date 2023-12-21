Haberler İstanbulspor Bugün olsa yine yaparım

Bugün olsa yine yaparım

İstanbulspor Başkanı Sarıalioğlu, doğru olanı yaptığını söyledi. Birini tokatlayacak durumum yok. Gidin hakemden helallik alın dedim Futbolcular haklı. Sadece onlardan ve teknik heyetten özür diliyorum Trabzonspor'a denk geldi. Trabzonspor biziz yani, başkası değil benim. TFF Başkanı bana randevu vermiyordu. Bugün aradılar. Yüzüne söyledim

İstanbulspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2023 Perşembe 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bugün olsa yine yaparım

Süper Lig'de İstanbulspor ile Trabzonspor arasında oynanan maçın 73. dakikasında Boğalar'ın başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu takımını sahadan çekmişti. Dün bu olay üzerine bir basın toplantısı düzenledi. Sarıalioğlu'na "Bugün sakin kafayla yine aynı şekilde davranır mıydınız?" sorusu geldi. Sarı-siyahlıların başkanı "Doğruyu yaptım. Bugün oysa yine yaparım" cevabını verdi. Sarıalioğlu "TFF Başkanı 97 yıllık İstanbulspor'a randevu vermiyordu. 15.00'te aradılar. Telefonum sessizdeydi. Bayram Saral Bey'i aradılar. Israrla telefonu verdi. Büyükekşi ile de konuştum" dedi.

YÜZÜNE HEPSİNİ SÖYLEDİM

Ecmel Faik Sarıalioğlu şöyle konuştu: TFF Başkanının arkasından bir şey konuşmadım. Ne düşünüyorsam yüzüne söyledim. Daha önce bize randevu vermiyorlardı. Bugün aradıklarında 'İstediğiniz zaman gelin' dediler. Maça döndüğümüzde bir VAR 5 dakika karar veremiyorsa biz de 73. dakikada takımı sahadan çekiyorsak bunun sorumlusu TFF ve hakemlerdir. Benim birini tokatlayacak durumum yok. Oyuncularıma da söyledim. Gidin hakemden helallik alın, tebrik edin içeri girin dedim. Ceza gelmiş, küme düşmüşüz sorun değil, öncelikle adaletin olması lazım"

PRİMLERİ VERECEĞİM

"Kimseden özür dilenecek bir durum yok. Sadece oyuncularımdan ve teknik heyetten özür diliyorum. Galibiyet primleri vardı çünkü. Onlara da kazanmışlar gibi ödeme yapacağım"

Neler dedi?

Ferhat Gündoğdu, MHK Başkanı seçildiğinde mutlu olmuştuk. Askeri disiplinle çözeceğine inanıyorduk. Sonuna kadar arkasında durmuştuk. Kulüpler onu destekliyordu.

TFF istifa edemez. TFF görevinden alınır. İstifa edecek yetkisi yok.

Bugün itibarıyla kimseye 1 TL borcum yok. Ne futbolcu ne SSK'ya.

İstanbulspor, Kütahyaspor, Zonguldakspor fark etmez. Adalet herkese lazım.

Haftaya Sivasspor ile oynaycağız. Sahaya çıkacağız, mücadelemizi vereceğiz.

DİĞER
Hesap 85 bin bahşiş 175 bin! Rus milyarder personeli ihya etti!
Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu kaçak villasını bitirmek için gün sayıyor! İmamoğlu'nun desteğinin nedeni İngiltere'ye uzanan ilişki ağı mı?
Toroğlu'dan flaş derbi yorumu!
Buruk o yıldızın biletini kesti!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Diz çöküp yalvardı
Olaylı maç için karar ne olacak?
METEOROLOJİ TEK TEK UYARDI: Fırtına, kar, sağanak... (21 Aralık hava durumu)⚡
AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler 21 Aralık
Canlı altın fiyatları (Gram, çeyrek, tam altın ne kadar?)
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bologna Inter'i kupanın dışına itti! Bologna Inter'i kupanın dışına itti! 01:41
Bologna Inter'i kupanın dışına itti! Bologna Inter'i kupanın dışına itti! 01:40
Stoilov: Taraftarlarımızla birlikte Süper Lig'e çıkacağız Stoilov: Taraftarlarımızla birlikte Süper Lig'e çıkacağız 01:09
G.Saray'da 1 ayrılık 1 transfer G.Saray'da 1 ayrılık 1 transfer 01:09
PSG 3 attı 3 aldı! PSG 3 attı 3 aldı! 00:58
Liverpool İngiltere Lig Kupası'nda çeyrek finalde! Liverpool İngiltere Lig Kupası'nda çeyrek finalde! 00:58
Daha Eski
PSG 3 attı 3 aldı! PSG 3 attı 3 aldı! 00:58
Liverpool İngiltere Lig Kupası'nda yarı finalde! Liverpool İngiltere Lig Kupası'nda yarı finalde! 00:52
Toroğlu'dan F.Bahçeli isme olay sözler! Toroğlu'dan F.Bahçeli isme olay sözler! 00:42
Karagümrük maçının yıldızıydı! Milan peşine düştü Karagümrük maçının yıldızıydı! Milan peşine düştü 00:42
F.Bahçe Beko evinde kazandı! F.Bahçe Beko evinde kazandı! 00:42
Buruk'tan derbi öncesi flaş sözler! Buruk'tan derbi öncesi flaş sözler! 00:42