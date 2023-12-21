Bugün olsa yine yaparım

Süper Lig'de İstanbulspor ile Trabzonspor arasında oynanan maçın 73. dakikasında Boğalar'ın başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu takımını sahadan çekmişti. Dün bu olay üzerine bir basın toplantısı düzenledi. Sarıalioğlu'na "Bugün sakin kafayla yine aynı şekilde davranır mıydınız?" sorusu geldi. Sarı-siyahlıların başkanı "Doğruyu yaptım. Bugün oysa yine yaparım" cevabını verdi. Sarıalioğlu "TFF Başkanı 97 yıllık İstanbulspor'a randevu vermiyordu. 15.00'te aradılar. Telefonum sessizdeydi. Bayram Saral Bey'i aradılar. Israrla telefonu verdi. Büyükekşi ile de konuştum" dedi.

YÜZÜNE HEPSİNİ SÖYLEDİM

Ecmel Faik Sarıalioğlu şöyle konuştu: TFF Başkanının arkasından bir şey konuşmadım. Ne düşünüyorsam yüzüne söyledim. Daha önce bize randevu vermiyorlardı. Bugün aradıklarında 'İstediğiniz zaman gelin' dediler. Maça döndüğümüzde bir VAR 5 dakika karar veremiyorsa biz de 73. dakikada takımı sahadan çekiyorsak bunun sorumlusu TFF ve hakemlerdir. Benim birini tokatlayacak durumum yok. Oyuncularıma da söyledim. Gidin hakemden helallik alın, tebrik edin içeri girin dedim. Ceza gelmiş, küme düşmüşüz sorun değil, öncelikle adaletin olması lazım"

PRİMLERİ VERECEĞİM

"Kimseden özür dilenecek bir durum yok. Sadece oyuncularımdan ve teknik heyetten özür diliyorum. Galibiyet primleri vardı çünkü. Onlara da kazanmışlar gibi ödeme yapacağım"

Neler dedi?

Ferhat Gündoğdu, MHK Başkanı seçildiğinde mutlu olmuştuk. Askeri disiplinle çözeceğine inanıyorduk. Sonuna kadar arkasında durmuştuk. Kulüpler onu destekliyordu.

TFF istifa edemez. TFF görevinden alınır. İstifa edecek yetkisi yok.

Bugün itibarıyla kimseye 1 TL borcum yok. Ne futbolcu ne SSK'ya.

İstanbulspor, Kütahyaspor, Zonguldakspor fark etmez. Adalet herkese lazım.

Haftaya Sivasspor ile oynaycağız. Sahaya çıkacağız, mücadelemizi vereceğiz.