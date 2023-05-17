Tekke: Acele ettik

İstanbulspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, Galatasaray'ın 10 kişi kalmasını değerlendiremediklerini söyledi. Tekke "Rakip 10 kişi kalınca pas oyununu daha doğru oynamalıydık. Çok acele ettik. Yine de oyuncularımı kutluyorum. Ellerinden geleni yaptılar" dedi.
İstanbulspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, Galatasaray'ın 10 kişi kalmasını değerlendiremediklerini söyledi. Tekke "Rakip 10 kişi kalınca pas oyununu daha doğru oynamalıydık. Çok acele ettik. Yine de oyuncularımı kutluyorum. Ellerinden geleni yaptılar" dedi.