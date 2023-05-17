Haberler İstanbulspor Tekke: Acele ettik

Tekke: Acele ettik

İstanbulspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, Galatasaray'ın 10 kişi kalmasını değerlendiremediklerini söyledi. Tekke "Rakip 10 kişi kalınca pas oyununu daha doğru oynamalıydık. Çok acele ettik. Yine de oyuncularımı kutluyorum. Ellerinden geleni yaptılar" dedi.

İstanbulspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2023 Çarşamba 06:50
Tekke: Acele ettik
İstanbulspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, Galatasaray'ın 10 kişi kalmasını değerlendiremediklerini söyledi. Tekke "Rakip 10 kişi kalınca pas oyununu daha doğru oynamalıydık. Çok acele ettik. Yine de oyuncularımı kutluyorum. Ellerinden geleni yaptılar" dedi.
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