Valencia-Real Betis maçı CANLI izle! Valencia Real Betis maçı saat kaçta, hangi kanalda?

La Liga'da inişli çıkışlı bir performans sergileyen Valencia, taraftarı önünde güçlü bir rakip olan Real Betis'i Mestalla Stadyumu'nda konuk edecek. Ev sahibi ekip, son haftalarda aldığı sonuçlarla üst sıralara tırmanmak istiyor. Teknik direktör ekibi, bu önemli maçta taraftar desteğini arkasına alarak galibiyet serisi yakalamanın planlarını yapıyor. Öte yandan Real Betis cephesi de deplasmandan üç puanla dönerek Avrupa kupaları hattındaki yerini koruma hedefinde. Bu mücadele, sadece üç puan değil, aynı zamanda moral ve özgüven açısından da büyük önem taşıyor. Peki, La Liga Valencia Real Betis maçı saat kaçta, hangi kanalda? Valencia Real Betis maçı canlı nasıl izlenir? Detaylar haberimizde...

VALENCIA - REAL BETIS MAÇI NE ZAMAN?

Valencia – Real Betis maçı, 9 Kasım 2025 Pazar günü oynanacak.

VALENCIA - REAL BETIS MAÇI SAAT KAÇTA?

Mücadele saat 20.30'da başlayacak.

LA LIGA VALENCIA - REAL BETIS MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, Sport Plus ile S Sport ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Karşılaşma şifreli yayın kapsamında olacak ve futbolseverler, dijital platformlar üzerinden de maçı takip edebilecek.

VALENCIA - REAL BETIS MAÇI S SPORT PLUS CANLI YAYIN VE PLATFORM BİLGİLERİ

S Sport Plus, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak yayın yapmaktadır. Platform, hem mobil uygulama hem de web sitesi üzerinden erişim imkânı sunar. Valencia-Real Betis Sevilla maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

VALENCIA-REAL BETIS MAÇI S SPORT CANLI YAYIN VE PLATFORM BİLGİLERİ

S Sport kanalı, Türkiye'de çeşitli dijital yayın platformları üzerinden izlenebilmektedir.

Kablo TV: 240. kanal

240. kanal Tivibu: 73. kanal

73. kanal Turkcell TV+: 77. kanal

77. kanal Vodafone TV: 11. kanal

Ayrıca S Sport, Türksat uydusu üzerinden de şifreli olarak yayın yapmaktadır.

VALENCIA - REAL BETIS MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Valencia ile Real Betis arasındaki bu zorlu karşılaşma, İspanya'nın köklü kulüplerinden Valencia'nın evi olan Mestalla Stadyumu'nda oynanacak.

