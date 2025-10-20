CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler İspanya La Liga Deportivo Alaves-Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Deportivo Alaves-Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İspanya La Liga'nın 9. haftasında Deportivo Alaves ile Valencia karşı karşıya gelecek. Son 3 haftada sadece 1 puan toplayabilen Valencia, zorlu deplasmanda kazanarak kötü gidişe son vermek istiyor. Son maçını kazanan Deportivo Alaves ise iç saha avantajını kullanıp, kazanmanın hesaplarını yapıyor. Futbolseverler merakla, "Deportivo Alaves-Valencia maçı canlı izle" konusunu araştıramayı sürdürüyor. Peki, Deportivo Alaves-Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2025 Pazartesi 14:14 Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2025 Pazartesi 14:14
Deportivo Alaves-Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Deportivo Alaves-Valencia maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İspanya La Liga'da 9. haftanın dikkat çeken mücadelelerinden birinde Deportivo Alaves, sahasında Valencia'yı konuk edecek. Ligde son 3 haftada yalnızca 1 puan toplayabilen konuk ekip, bu kez deplasmanda galibiyet alarak kötü gidişata dur demek istiyor. Ev sahibi Deportivo Alaves ise son haftayı galibiyetle kapatarak moral bulmuş durumda. İç saha avantajını iyi değerlendirmek isteyen Bask temsilcisi, taraftarı önünde 3 puanı hanesine yazdırmak için sahaya çıkacak. Peki, Deportivo Alaves–Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte kritik La Liga mücadelesine dair tüm ayrıntılar…

DEPORTIVO ALAVES-VALENCIA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İspanya La Liga'nın 9. haftasında oynanacak Deportivo Alaves-Valencia maçı 20 Ekim Pazartesi günü saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

