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Haberler İspanya La Liga Sevilla-Las Palmas maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Sevilla-Las Palmas maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan devam ederken Sevilla ile Las Palmas 36. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Heyecan dolu karşılaşmada ilk 11 merak ediliyor. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki Sevilla-Las Palmas maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2025 Salı 12:32
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Sevilla-Las Palmas maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Sevilla-Las Palmas maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da 36. haftada Sevilla ile Las Palmas mücadele edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sevilla-Las Palmas maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SEVILLA-LAS PALMAS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sevilla-Las Palmas maçı 13 Mayıs Pazartesi günü saat 22.30'da oynanacak. Karşılaşma EXXEN, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

SEVILLA-LAS PALMAS MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Sevilla: Nyland, Carmona, Bade, Salas, Pedrosa, Agoume, Gudelj, Fernandez, Niguez, Sanchez, Lukebakio

Las Palmas: Horkas, Viti, Suarez, Herzog, Marmol, Munoz, Essugo, Bajcetic, Ramirez, McBurnie, Moleiro

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