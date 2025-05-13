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Haberler İspanya La Liga Real Sociedad-Celta Vigo maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Real Sociedad-Celta Vigo maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan devam ederken Real Sociedad ile Celta Vigo 36. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Heyecan dolu karşılaşmada ilk 11 merak ediliyor. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki Real Sociedad-Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2025 Salı 11:46
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Real Sociedad-Celta Vigo maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Real Sociedad-Celta Vigo maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da 36. haftada Real Sociedad ile Celta Vigo mücadele edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Sociedad-Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REAL SOCIEDAD-CELTA VIGO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Sociedad-Celta Vigo maçı 13 Mayıs Pazartesi günü saat 21.00'de oynanacak. Karşılaşma EXXEN, S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

REAL SOCIEDAD-CELTA VIGO MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Real Sociedad: Remiro, Traore, Zubeldia, Martin, Munoz, Zubimendi, Kubo, Mendez, Marin, Gomez, Oyarzabal

Celta Vigo: Guaita, Rodriguez, Lago, Dominguez, Carreira, Beltran, Moriba, Mingueza, Lopez, Gonzalez, Iglesias

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