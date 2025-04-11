Valencia-Sevilla maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Valencia-Sevilla maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da 31. haftada Valencia ile Sevilla mücadele edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Valencia-Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

VALENCİA-SEVILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Valencia-Sevilla maçı 11 Nisan Cuma günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma S Sport Plus ve Tivibu Spor 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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