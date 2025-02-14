Girona-Getafe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Girona-Getafe maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da 24. haftada Girona ile Getafe mücadele edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Girona-Getafe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GIRONA-GETAFE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Girona-Getafe maçı 14 Şubat Cuma günü saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşma EXXEN, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

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