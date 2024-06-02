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Sevilla'da Pimienta dönemi!

İspanya 1. Futbol Ligi (LaLiga) ekibi Sevilla'da teknik direktörlüğe Francisco Javier Garcia Pimienta getirildi. | Son dakika spor haberleri

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2024 Pazar 15:11
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Sevilla'da Pimienta dönemi!

İspanya 1. Futbol Ligi (LaLiga) ekibi Sevilla'da teknik direktörlüğe Francisco Javier Garcia Pimienta getirildi.

Sevilla Kulübü, Quique Sanchez Flores'ten boşalan teknik direktörlük görevi için 49 yaşındaki İspanyol çalıştırıcı Pimienta ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Antrenörlük kariyerine Barcelona'nın altyapısında başlayan Pimienta, 2022'de Las Palmas'ın başına geçti. Pimienta yönetimindeki Las Palmas, ikinci ligde 2022-2023 sezonunu ikinci sırada bitirerek LaLiga'ya yükseldi. Las Palmas, geride kalan sezon ise 40 puan toplayarak 16. sırayı aldığı LaLiga'da tutunmayı başardı.

İspanya Kral Kupası'na çeyrek finalde, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne gruplarda veda eden Sevilla, LaLiga'da ise sezonu 41 puanla 14. basamakta tamamladı.

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