Haberler İspanya La Liga Deportivo Alaves - Getafe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Deportivo Alaves - Getafe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Deportivo Alaves ile Getafe karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Deportivo Alaves - Getafe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2024 Cumartesi 10:10
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Deportivo Alaves - Getafe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Deportivo Alaves - Getafe maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Deportivo Alaves ile Getafe karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Deportivo Alaves - Getafe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

DEPORTIVO ALAVES - GETAFE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Deportivo Alaves - Getafe maçı 18 Mayıs Cumartesi günü saat 22.00'de S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

SAĞLIKLI KİLO VERMENİN 5 PÜF NOKTASI👌🏼|İZLE

ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçe'den golcü hamlesi! Görüşmeler...
Cimbom'dan stoper bombası!
DİĞER
Son dakika haberleri: Jose Mourinho’dan Galatasaray’a yılın çalımı! Fenerbahçe’ye ilk transferini yapıyor
FETÖvari kumpasta yeni gelişme | Polis müdürü itirafçı oldu! Yetkisiz atama ve gizli toplantılar ortaya çıktı! Dikkat çeken ambulans detayı
Ferdi Arsenal yolcusu!
Osayi'ye yeni sözleşme!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Barça Lopez'le kazandı!
Jesus Navas Sevilla'dan ayrılıyor
19 MAYIS MESAJLARI 2024 | Resimli, kısa, uzun, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajları
ŞOK HAFTA SONU FIRSATLARI | 18 - 21 Mayıs ŞOK indirimli aktüel ürünler listesi
E-YÖKDİL sonuçları ne zaman? | 📅2024 ÖSYM e-YÖKDİL 3 soru kitapçığı ve cevap anahtarı
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'a 70 milyon Euro'luk dünya yıldızı! G.Saray'a 70 milyon Euro'luk dünya yıldızı! 09:38
Beşiktaş - Hatayspor maçı ne zaman? Beşiktaş - Hatayspor maçı ne zaman? 09:32
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 18 Mayıs bugün kimin maçı var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - 18 Mayıs bugün kimin maçı var? 08:09
Fiorentina ile Napoli yenişemedi! Fiorentina ile Napoli yenişemedi! 23:45
Fiorentina ile Napoli yenişemedi! Fiorentina ile Napoli yenişemedi! 23:45
Fransızlar duyurdu! Galatasaray'a Mısırlı stoper Fransızlar duyurdu! Galatasaray'a Mısırlı stoper 23:32
Daha Eski
Antalyaspor sahasında kazandı! Antalyaspor sahasında kazandı! 23:32
Şoke eden liste! Böyle duyurdular Şoke eden liste! Böyle duyurdular 23:32
G.Saray'dan derbi öncesi hakem tepkisi! G.Saray'dan derbi öncesi hakem tepkisi! 23:32
Kartal'dan sürpriz tercih! İşte F.Bahçe'nin derbi 11'i Kartal'dan sürpriz tercih! İşte F.Bahçe'nin derbi 11'i 23:32
Buruk'tan stoper kararı! İşte G.Saray'ın derbi 11'i Buruk'tan stoper kararı! İşte G.Saray'ın derbi 11'i 23:32
G.Saray'dan flaş gönderme! "Çakma değil gerçek 5. yıldız" G.Saray'dan flaş gönderme! "Çakma değil gerçek 5. yıldız" 23:32