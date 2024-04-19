Girona - Cadiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI YAYINLANACAK? | La Liga

Girona - Cadiz maçını canlı takip etmek için tıklayın...

La Liga'da heyecan devam ediyor. Girona sahasında Cadiz'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı yer alıyor. Peki, Girona - Cadiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GİRONA - CADİZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Girona - Cadiz maçı 20 Nisan Cumartesi günü saat 22:00'de oynanacak. Mücadeleyi S Sport Plus, S Sport, Exxen kanallarından canlı izleyebilirsiniz.