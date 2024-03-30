Girona - Real Betis maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Girona - Real Betis maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Girona ile Real Betis karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Girona - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GİRONA - REAL BETİS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Girona - Real Betis maçı 31 Mart Pazar günü saat 17:15'te S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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