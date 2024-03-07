Haberler İspanya La Liga Barcelona - Mallorca maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Barcelona - Mallorca maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Barcelona ile Mallorca karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Barcelona - Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2024 Perşembe 09:35 Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2024 Perşembe 09:40
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Barcelona - Mallorca maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Barcelona - Mallorca maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Barcelona ile Mallorca karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Barcelona - Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BARCELONA - MALLORCA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Barcelona - Mallorca maçı 8 Mart Cuma günü saat 23.00'te S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

SAĞLIKLI KİLO VERMENİN 5 PÜF NOKTASI👌🏼|İZLE

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Kemik kıran gitaristten komik savunma! 'Yüzyüzeyken Konuşuruz' gitaristi Can Tunaboylu'ya 6 yıl 6 aya kadar hapis talebi!
CHP'lilerin Afyonkarahisar'daki milliyetçilik tiyatrosu Uşak'ta son buldu! Burcu Köksal'ın DEM restini Özgür Özel yuttu: "Aman başkanım sen düzelt"
Ferdi Kadıoğlu'nun yerine dünya yıldızı!
Geleceği merak ediliyordu! Muslera'da karar verildi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Ancelotti’ye hapis şoku!
Girona deplasmanda mağlup!
GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 7 MART 2024 | 🌒 Kötü enerjinin sizi esir almasına izin vermeyin!
AFAD, Kandilli son depremler listesi (7 Mart 2024)
TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Barcelona - Mallorca maçı ne zaman? Barcelona - Mallorca maçı ne zaman? 09:35
Boluspor - Giresunspor maçı ne zaman? Boluspor - Giresunspor maçı ne zaman? 09:27
Aslan'ın başı Gardi'yle dertte! 7.5 milyon euro... Aslan'ın başı Gardi'yle dertte! 7.5 milyon euro... 09:22
Bugün kimin maçı var? 7 Mart Perşembe Bugün kimin maçı var? 7 Mart Perşembe 08:21
Beşiktaş BKT Avrupa Kupası'nda çeyrek finalde! Beşiktaş BKT Avrupa Kupası'nda çeyrek finalde! 01:36
Beşiktaş BKT Avrupa Kupası'nda çeyrek finalde! Beşiktaş BKT Avrupa Kupası'nda çeyrek finalde! 01:36
Daha Eski
Batsman: Keyifli olacak Batsman: Keyifli olacak 01:22
İki kupayı istiyorum İki kupayı istiyorum 01:21
Bahçeşehir Koleji deplasmanda kayıp! Bahçeşehir Koleji deplasmanda kayıp! 01:19
Bahçeşehir Koleji deplasmanda kayıp! Bahçeşehir Koleji deplasmanda kayıp! 01:18
Leipzig'i eleyen R. Madrid çeyrek finalde! Leipzig'i eleyen R. Madrid çeyrek finalde! 00:53
City 10 dakikada fişi çekti! City 10 dakikada fişi çekti! 00:53