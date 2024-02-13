Haberler İspanya La Liga Ancelotti istemesine rağmen penaltıyı kullanamadı! Dikkat çeken detay ortaya çıktı

Ancelotti istemesine rağmen penaltıyı kullanamadı! Dikkat çeken detay ortaya çıktı

Real Madrid, İspanya LaLiga'nın 24. haftasında zirveyi yakından ilgilendiren maçta Girona karşı karşıya gelmişti. Müsabakayı Madrid ekibi 4-0 kazanırken, milli futbolcumuz Arda Güler 77. dakikada Vinicius Jr'ın yerine oyuna dahil olmuştu. 89. dakikada da takımına penaltı kazandıran genç yıldızın topun başına geçmemesi tepki çekerken, bu olayla ilgili dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. İşte ayrıtılar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2024 Salı 13:17 Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2024 Salı 13:20
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Ancelotti istemesine rağmen penaltıyı kullanamadı! Dikkat çeken detay ortaya çıktı

Real Madrid ile Girona, İspanya LaLiga'nın 24. haftasında kozlarını paylaşmıştı. Zirveyi yakından ilgilendiren müsabakada kazanan taraf Real Madrid olmuştu. Santiago Bernabeu'da oynanan karşılaşma, ev sahibi ekibin 4-0'lık üstünlüğüyle sonuçlanmıştı. Real Madrid'in galibiyet gollerini 6. dakikada Vinicius Junior, 35 ve 54. dakikalarda Bellingham, 61. dakikada Rodrygo kaydetmişti.

77'DE GİRDİ, 89'DA PENALTIYI ALDI

Real Madrid'de milli futbolcumuz Arda Güler, 77. dakikada Vinicius Junior'un yerine oyuna dahil olmuştu.

Mücadelenin 89. dakikasında harika çalımlarla Girona ceza sahasına kadar giren Arda Güler, Yan Couto'nun müdahalesiyle yerde kalmış ve hakem de penaltı noktasını göstermişti.

PENALTIYI KAÇIRDI

Topun başına geçen Joselu, penaltı atışından faydalanamamış ve karşılaşma 4-0 sonuçlanmıştı.

ARDA MORAL VERDİ

Kazanılan penaltı vuruşunda direği geçemeyen Joselu, büyük üzüntü yaşarken Arda Güler, İspanyol golcüyü teselli etmişti. Son düdüğün ardından hemen takım arkadaşının yanına giden Arda Güler, Joselu'ya sarılarak moral vermeye çalışmıştı.

TCHOUAMENI BÜYÜK UĞRAŞ VERDİ

Penaltıyı takımına kazandıran Arda Güler ile ilgili Aurelien Tchouameni'nin çabası ise sonradan ortaya çıktı.

Güler'in yerde kalmasının ardından atışı kullanmak için topu eline alan Joselu'nun yanına metrelerce koşarak gelen Aurelien Tchouameni, "Arda, Arda, Arda... Penaltıyı Arda atmalı" diyerek milli futbolcumuzun penaltıyı kullanması için uzun süre ısrar etti.

ANCELOTTI'Yİ ÇİĞNEDİ!

Kulübeden teknik direktör Carlo Ancelotti'nin de Arda Güler'in kullanması için talimat verdiği ancak Joselu'nun topu bırakmayarak penaltıyı direğe nişanladığı görüldü.

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