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Real Madrid 5 - 1 Valencia ( MAÇ SONUCU - ÖZET)

İspanya La Liga 13. hafta mücadelesinde Real Madrid evinde Valencia'yı konuk etti. Carlo Ancelotti'nin öğrencileri rakibini 5 golle mağlup etti. İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2023 Pazar 01:11 Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2023 Pazar 01:14
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Real Madrid 5 - 1 Valencia ( MAÇ SONUCU - ÖZET)

İspanya La Liga 13. hafta müsabakasında Real Madrid ile Valencia karşı karşıya geldi.

Mücadele Real Madrid'in 5-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

Maçta gol perdesini maça hızlı başlayan Real Madrid, Carvaljal'in golüyle açtı.

Vinicius Junior 42. dakikada farkı 2'ye çıkaran golü atarken, 49. dakikada ise kendisinin ikinci takımının üçüncü golüne imza attı.

Golden 1 dakika sonra Rodrygo'nun golüyle 4. golü bulan Real Madrid, 84. dakikada yine Breziyalı genç futbolcusu Rodrygo'nun ayağından 5. golünü buldu.

Maçta Valencia'nın tek golü ise 88. dakikada Hugo Duro'nun ayağından geldi.

Aldığı görkemli galibiyetle puanını 32 yapan Real Madrid, Girona'nın arkasından 2. sırada yer aldı.

Valencia ise 18 puanla 8. sırada yerini aldı.

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