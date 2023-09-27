Celta Vigo - Deportivo Alaves maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Celta Vigo - Deportivo Alaves maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 7. haftada Celta Vigo ile Deportivo Alaves karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Celta Vigo - Deportivo Alaves maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CELTA VIGO - DEPORTIVO ALAVES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Celta Vigo - Deportivo Alaves maçı 28 Eylül Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak. Müccadele S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.